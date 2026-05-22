18 милиони долари годишно: „Рејмонд“ се уште прави пари од серијата

Американскиот актер Реј Романо е најпознат по својата улога во ситкомот „Сите го сакаат Рејмонд“, кој се емитуваше од 1996 до 2005 година. Иако поминаа повеќе од 20 години од последната епизода, Романо сè уште заработува неверојатен износ на авторски права. Според „Венити фер“ и „Форбс“, Романо заработува 18 милиони долари годишно од хит-ситкомот.

И двата медиума ја објавија оваа сума во 2012 година, седум години по завршувањето на серијата. „Венити фер“ забележа дека заработката на актерот доаѓа од договори за дистрибуција и го рангираше Романо, кој сега вреди 200 милиони долари, како еден од најплатените телевизиски актери.