 Skip to main content
22.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 22 мај 2026
Неделник

Tухел не ги зеде Мегваер и Фоден на СП

Фудбал

22.05.2026

 Селекторот на Англија Томас Тухел го објави списокот на играчи на кои ќе смета за натпреварите за Светското првенство. Како и што се појавија информации во текот на вчерашниот ден „слободно лето“ ќе имаат Кол Палмер од Челзи, Фил Фоден од Манчестер Сити, Хари Мегвајер од Манчестер Јунајтед.

Одличната сезона во Премиер лигата, како и освоениот пехар во УЕФА Лига Европа на тројца играчи на Астон Вила им донесе место во репрезентацијата (Конса, Роџерс и Воткинс).

Комплетен список на избраните фудбалери:

голмани – Џордан Пикфорд (Евертон); Дин Хендерсон (Кристал Палас); Џејмс Трафорд (Манчестер Сити);

одбрана – Рис Џејмс (Челзи); Тино Ливраменто (Њукасл); Марк Геи (Манчестер Сити); Езри Конса (Астон Вила); Џон Стонс (Манчестер Сити); Џарел Кванса (Баер Л.); Нико О’Рајли (Манчестер Сити), Дан Брн (Њукасл); Џед Спенс (Тотенхем),

среден ред – Дејлан Рајс (Арсенал); Елиот Андерсон (Нотингем Форест); Џуд Белингем (Реал Мадрид); Џордан Хендерсон (Брентфорд); Морган Роџерс (Астон Вила), Коби Маину (Манчестер Јунајтед), Еберечи Езе (Арсенал),

напад – Хари Кејн (Баерн); Иван Тони (Ал Ахли); Оли Воткинс (Астон Вила); Букаја Сака (Арсенал); Нони Мадуеке (Арсенал; Маркус Рашфорд (Барселона) и Ентони Гордон (Њукасл).

Англија на Мундијалот е во група со Хрватска, Гана и Панама, а првиот натпревар го игра на 17.јуни во Далас.

Поврзани вести

Фудбал  | 06.01.2026
Дали Тухел ќе биде нов менаџер на Јунајтед?
Фудбал  | 14.11.2025
Aнглија без многу мака ја совлада Србија и ја остави без СП
Фудбал  | 09.10.2025
Тухел признава: Англија не е фаворит на СП 2026