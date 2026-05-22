Пријава од ДКСК до Јавното обвинителство за поранешни членови на управен и надзорен одбор на ТЕЦ Неготино

Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) одлучи да поднесе пријава до Јавното обвинителство против поранешни членови на управен и надзорен одбор на ТЕЦ Неготино.

Целата документација ќе биде поднесена за постапување до Јавното обвинителство, одлучи ДКСК за предметот кој на денешната седница го соопшти членот на ДКСК Сервет Демири.

Во ДКСК пристигна пријава од непознат поднесител против лица од поранешниот управен одбор на АД ТЕЦ Неготино. Пријавените лица наведени во пријавата биле членови на поранешниот управен одбор на АД, воедно и распоредени на директорски позиции во организациони единици во ТЕЦ Неготино. По статусната промена и соединување на АД ТЕЦ Неготино кон АД ЕСМ-Скопје, по престанок на функциите, како членови на управниот одбор, овие лица останале во работен однос во АД што било незаконски, бидејќи вработувањето во трговските друштва во државна сопственост единствено е преку јавен оглас. Оправдување за таквиот начин на вработување биле менаџерските договори врз основа на кои им било овозможено да изберат дали ќе останат во АД или ќе се вратат на старите работни места од каде дошле пред изборот. Дополнително во пријавата, лицата добиле средства во вид на апанажа врз основа на менаџерски дгоговори во висина од целосни 12 плати што претставуваат дополнителни приходи на редовната плата која ја добивале, а тоа значи дека како вработени во АД добивале редовна месечна плата и плус една плата согласно менаџерските договори. По разгледување на документацијата, ДКСК утврди дека наводите се потврдуваат и согласно законот за спречување на корупција и судир на интереси, против пријавените лица ќе иницира постапка до надлежен орган – информира Демири, кој заедно со останатите членови на ДКСК донесоа едногласна одлука за поднесување пријава до Јавното обвинителство против поранешни членови на управен и надзорен одбор на АД ТЕЦ Неготино.

На денешната седница ДКСК разгледа повеќе пријави од непознат и познат пријавител, како и предмети по сопствена иницијатива на членовите на ДКСК поврзани со неподнесување изјави за имотна состојба на избрани и именувани лица, предмети за корупција и судир на интереси во различни сфери.

ДКСК редовно ги следи изданијата на Службен весник во однос на исполнувањето на законската обврска за пријавување на имотната состојба и судир на интересите во законски определен рок на лица по нивниот избор или престанок на функцијата. За февруари, според изданијата на Службен весник, констатиравме дека 43 лица кои се именувани или разрешени во месец февруари не ја исполните законската обврска и за нив ќе биде издаден прекршочен платен налог кој е казнив – истакна претседателот на ДКСК, Адем Чучуљ.

Државната комисија за спречување на корупцијата денеска донесе Решение за запишување на Билјана Јовановска од Скопје во регистерот на лобисти, лоби организации и лобирање, која како лобистка се регистрира за вршење лобирање во областа труд и социјална политика.