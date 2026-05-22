Премиера на „Девојките на Марко“ во режија на Синиша Евтимов на 27 мај во прилепскиот театар

Во театарот „Војдан Чернодрински“ во Прилеп в среда, на 27 мај премиерно ќе биде изведена претставата „Девојките на Марко“ според Боинг Боинг од Марк Камолети, во режија на Синиша Ефтимов, во која ќе игра поголемиот дел од ансамблот на театарот. Ова ќе биде втора премиера на театарот „Војдан Чернодрински“ од годишната програма за 2026 година.

„Девојките на Марко“ е текст напишан пред 60 година и до ден денес успешно „живее“ на сцените ширум светот. Она што е фасцинантно околу овој текст е што влезе во Гинисовата книга на рекорди како најмногу поставуван француски текст воопшто.

Според режисерот Синиша Ефтимов, во прилепската веерзија во „Девојките на Марко“ има асимилација на ликовите и топонимите, а дејствието е современо и модерно.