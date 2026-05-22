Од 1 јуни ќе цутат рози за овие 4 хороскопски знаци

Транзитот на Венера, со поддршка од Јупитер и поволните месечеви аспекти, од 1 јуни ќе им донесе пресврт на оние кои предолго носеле туѓ товар на свој грб.

Овој датум не е случаен. На првиот ден од јуни се случува конјункција, која се повторува еднаш во седум години. Ако последните месеци сте имале впечаток дека туркате камен по угорнина, сега патот конечно се израмнува. Астролошки гледано, започнува период во кој трудот од минатото се враќа со камата.

Кои четири знака ќе почувствуваат небесен благослов во јуни?

Астролозите ги издвојуваат бикот, ракот, девицата и рибите. Овие знаци последниве 18 месеци работеа дупло, а примаа половично. Сега тркалото се врти. Среќата не е апстрактна, туку пристигнува преку конкретни ситуации: повик што сте го очекувале, пари што завршиле во туѓи раце, средба што го менува распоредот на целото лето.

Бик: Конечно го наплаќате она што ви припаѓа

Биковите влегуваат во период во кој ќе престанат да бидат евтина работна сила. Работата што сте ја вршеле од лојалност добива реална цифра. Некој ќе ви понуди соработка што звучи премногу добро, но не е замка – тоа е одговор на барањето што сте го испратиле до универзумот уште во февруари.

Љубовта пристигнува бавно, но сериозно. Ако сте во врска, партнерот покажува страна што претходно ја криел. Слободните бикови ќе запознаат некој преку заеднички пријател, најверојатно на роденденска прослава.

Рак: Емоционален пролетен пресврт среде лето

На раковите Венера им влегува во нивниот знак и тоа менува сè. Семејната драма што со месеци ја труела атмосферата, се разрешува сама од себе. Некој прв ќе се јави и извини, иако вие веќе сте биле подготвени да ја прецртате таа личност засекогаш.

Финансиски, пристигнува неочекуван прилив преку наследство, враќање на данок или долг што сте го отпишале. Најубавиот благослов за раковите се крие во ситниците: конечно ќе преспиете цела ноќ без да се будите во три наутро.

Девица: Пауза што вреди повеќе од плата

Девиците се исцрпени. Не физички, туку психички – од контролирање работи што, всушност, не ги засегаат. Јуни ќе им донесе ситуација што ќе ги принуди да се ослободат. Колега ќе го преземе проектот, детето само ќе си го реши проблемот, партнерот ќе одлучува наместо нив. И сè ќе функционира.

Тој увид е повреден од секоја премија. Работно, им се отвора можност во странство или преку онлајн-соработка. Не ја одбивајте веднаш, само затоа што „не е сигурна“.

Риби: Сон што нагло се материјализира

Рибите сонуваат со децении. Од јуни ќе престанат да сонуваат и ќе почнат да работат. Креативниот проект што го одлагале, ќе го добие првиот сериозен купец или спонзор. Ако сте размислувале за селидба, сè се поклопува побрзо одошто сте мислеле – стан, работа, луѓе.

Љубовниот живот на рибите во јуни личи на филм: непозната личност, необична околност, но чувство како да се познавате со години.