22.05.2026
Петок, 22 мај 2026
Настан по повод 80 години од основањето на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ и 25 години КЕЦ „Небрегово“

КЕЦ „Небрегово“ и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ денеска организираат настан по повод трите јубилеи – 80 години од основањето на Филолошкиот факултет, 25 години Културно-едукативниот центар (КЕЦ) „Небрегово“ и 20 години од Спомен домот „Блаже Конески“ во Небрегово.

Настанот ќе се одржи на Филолошкиот факултет, а најавени се излагања на проф.д-р Максим Каранфиловски – „Ммисирков и Конески“, на проф.д-р Живко Цветковски – „80 години стандарден македонски јазик“ и на Атанас Конески – „Издавачката дејност на КЕЦ ‘Небрегово’”.

