Кафе-дебата „Скопје – европски град на културата 2028

Европското движење во Република Македонија и Градот Скопје денеска организираат кафе-дебатата на тема „Скопје – европски град на културата 2028: Културното наследство и современата културна динамика“.

Кафе-дебатата се организира по повод одбележувањето на 9 Мај – Денот на Европа, како и во насока на афирмирање на активностите и подготовките Скопје да се претстави како Европски град на културата во 2028 година.

Како што е најавено, настанот ќе обедини претставници од културниот и јавниот живот, академската заедница, уметници, архитекти, истражувачи и јавни дејци кои ќе дискутираат за културното наследство на Скопје, современата културна сцена и визијата за идниот културен развој на градот. Дел од говорниците на дебатата се градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, оперската дива, Ана Дурловски, универзитетската професорка и социолог на културата, Антонела Петковска, Рисима Рисимкин, уметник и кореограф, Никос Чаусидис, историчар на уметноста, и Митко Хаџи-Пуља, архитект.