Хороскопски знаци кои се најискрени, како и оние најмногу размислуваат

Искреноста во астрологијата зависи од елементите: огнените знаци се импулсивни, земјените се прагматични, воздушните вешто комуницираат, додека водените знаци се подложни на расположенија.

Секој карактер има специфичен начин на обработка на информациите, поради што поимот вистина често се толкува низ призмата на личните убедувања и мотиви.

Тоа што некој не ви ја кажува суровата вистина, не значи дека сака да ви наштети, туку можеби само се штити себеси или вас.

Важно е да се разбере дека зад секој изговорен или премолчен збор се крие комплексна мешавина од планетарни влијанија кои ги обликуваат секојдневните односи.

Дознајте каде се наоѓа вашиот хороскопски знак на листата – од најотворените до оние што најмногу калкулираат.

Овен

Овенот често зборува, а понекогаш и вика, пред воопшто да размисли, па од него речиси никогаш нема да слушнете лага. Неговиот недостиг од „друштвени кочници“ значи дека од него ќе добиете или цвеќе или навреда, но секогаш директно в лице.

Лав

Од Лавот никогаш не мора да барате мислење, бидејќи ќе ви го даде уште пред да го побарате. Искреноста за него е главна мисија, а своите ставови ги носи гордо, како најскап накит.

Бик

На Бикот не му се потребни многу зборови, бидејќи неговото лице и веѓи секогаш ја кажуваат апсолутната вистина. Иако може да има импресивен „покер израз“, телото секогаш ќе го издаде пред да проговори.

Близнаци

Иако имаат репутација на непостојани и недоволно сигурни, Близнаците всушност зборуваат толку многу што вистината порано или подоцна мора да излезе на виделина. Дури и кога се обидуваат нешто да сокријат, нивната зборливост секогаш ги разоткрива.

Девица

Девицата се држи до своите принципи и ќе биде искрена, освен ако стравот дека ќе ве разочара не ја натера да премолчи. Може да прибегне кон „бели лаги“, но само во име на продуктивноста, редот и мирот.

Стрелец

Стрелецот би сакал да биде посуптилен, но неговите мисли излегуваат со брзина на светлината. Често знае да ги разубави настаните, но тоа го прави затоа што и самиот искрено верува во својата верзија на приказната.

Јарец

Овој земјен знак е многу директен, но без двоумење ќе ја заобиколи вистината ако процени дека му е потребно време. За Јарецот времето е пари, па ќе излаже само ако тоа го гледа како практична инвестиција.

Риби

Рибите често толку силно веруваат во своите илузии што тие за нив стануваат вистинска реалност. Кога зборуваат бесмислици, тие всушност се искрени, бидејќи во својата глава создале паралелна реалност.

Рак

Раковите често ја премолчуваат вистината за да се заштитат себеси, своите најблиски или мирот во домот. Сепак, кога ќе решат да бидат искрени, нивните зборови можат сериозно да заболат оние што не се навикнати на нивната острина.

Скорпија

Скорпијата открива колку што е можно помалку, бидејќи таинственоста и задржувањето информации се нејзината главна одбрана. Целосно ќе се отвори само ако ви верува бескрајно или ако треба да исправи голема неправда.

Водолија

Водолиите имаат радикални мислења за светот, но често ги задржуваат за себе бидејќи знаат дека другите не се подготвени за нив. Избираат или тишина или расправија на секои три минути, па нивната воздржаност често се покажува како подобра опција за сите присутни.

Терезија

Терезијата толку многу сака да им се допадне на сите што е подготвена да ја жртвува вистината заради мир и хармонија. За неа е поважно бродот да плови мирно отколку да каже што навистина мисли и да предизвика хаос.