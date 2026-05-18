Украина и Унгарија договорија експертски консултации за унгарското малцинство во Закарпатија

Frauke Riether from Pixabay

Украина и Унгарија се договорија да спроведат консултации во врска со унгарското малцинство, изјави украинскиот министер за надворешни работи, Андриј Сибиха.

Тој денеска соопшти дека за време на викендот имал „конструктивен и содржаен“ разговор со својата унгарска колешка Анита Орбан.

Двајцата се договориле оваа недела да се одржи круг унгарско-украински консултации на експертско ниво, „за да се најдат практични и одржливи решенија за унгарското малцинство во Закарпатската област“, истакна Сибиха.

„Подготвени сме да работиме со новата унгарска влада за сите прашања од нашата билатерална агенда, вклучувајќи ја и темата за националното малцинство, со цел да се обноват довербата и добрососедските односи меѓу нашите земји“, напиша Сибиха на социјалната мрежа Икс.

За време на разговорот со Анита Орбан, Сибиха го покренал и прашањето за напредокот на Украина на патот кон членството во ЕУ и ја потврдил подготвеноста на Киев да ги отвори преговарачките кластери што е можно поскоро.

Извор: МИА