Орбан: Маѓар зборува глупости – националната влада во заминување не ја ограби земјата, туку ја зајакна Унгарија

Поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан оцени дека Унгарија влегла во период на политички промени по изборите и рече дека опозицијата и десницата ќе мора да се реорганизираат во силно политичко движење.

Во интервју за унгарскиот „Немзет“, Орбан рече дека претходните 16 години од владеењето на неговата партија претставуваат „најуспешен период на унгарската изградба“, вклучувајќи економски раст, зголемување на платите и зајакнување на државните резерви.

„Во Унгарија нема мигранти, нашата земја е најбезбедната земја во Европа, воспоставен е систем за поддршка на семејствата, започна економскиот раст, втор по големина во ЕУ, индустријата и потрошувачката се опоравуваат, националниот долг е значително под нивото од 2010 година. Ако новата влада не размислува за промена на насоката, туку едноставно продолжи по својот пат, може да биде успешна. Но, повторувам: знаците се загрижувачки“, рече поранешниот унгарски премиер.

Тој рече дека новиот политички циклус донесе „либерална влада“ и „национална опозиција“, и рече дека задачата на десницата е да ги заштити, како што рече, постигнатите национални резултати.

„Ние сме тигри, а не зајци“, истакна Орбан, нагласувајќи дека десницата мора да покаже сила и организација во наредниот период.

Тој додаде дека најголемиот предизвик е губењето на поддршката кај помладите гласачи, оценувајќи дека токму оваа група решително влијаела врз исходот од изборите.

„Понатаму, политичката култура на младата генерација се чини дека наликува на онаа на Западна Европа, па затоа анализата не може да застане на границите на Унгарија. Мислам дека не е само прашање на разлика во вкусот, како кога моите родители беа проголтани од бучните Лед Цепелин кога бев млад. Како да имаше разлики во погледот на светот, културната антропологија. За да се дешифрира ова, ќе биде потребно целосно познавање и капацитет на десничарскиот интелектуален живот“, истакна Орбан.

Орбан изјави дека е потребно да се реорганизира политичката структура на десницата, од парламентот до граѓанските иницијативи, како и да се обнови комуникацијата со гласачите, особено во руралните средини и меѓу помладата популација.

„Бидејќи победниците беа избрани од гласачите, но имаше и такви што туркаа: мрежата на Сорос, Брисел, Украинците, за кои замената на унгарската влада што се спротивстави на членството на Украина во ЕУ беше прашање на живот и смрт. И мултинационални компании, од кои зедовме речиси 16 трилиони форинти за шеснаесет години за да им ги дадеме на Унгарците. Овие четири сили ги координираа своите акции и ја поддржаа Тиса“, рече Орбан.

Поранешниот премиер, исто така, оцени дека, според него, Унгарија „влегла во фаза на политичко тестирање на демократијата“, додека ги повика своите поддржувачи да се обединат и да го консолидираат политичкиот фронт.

Тој ги отфрли обвинувањата на новиот премиер на Унгарија, Петер Маѓар, дека претходната влада, во текот на 16-те години управување со земјата, „ја ограбила земјата“, истакнувајќи дека државните средства се удвоиле, дека девизните резерви достигнале историски максимум и дека резервите на злато значително се зголемиле во споредба со 2010 година.