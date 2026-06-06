Мицкоски по разговорите со Шолц и Макрон: Се отвораат нови механизми за напредок кон ЕУ

Премиерот на Македонија, Христијан Мицкоски, изрази уверување дека европската интеграција на земјата би можела да добие нова динамика, повикувајќи се на неодамнешните разговори со францускиот претседател Емануел Макрон и германскиот канцелар Олаф Шолц.

Тој нагласи дека Владата останува доследна на ставот оти нема да прифати уставни измени без јасни и конкретни гаранции од Европската Унија за заштита на македонскиот идентитет, без оглед на новите иницијативи што доаѓаат од Брисел и пораките од дел од соседните земји.

Одговарајќи на новинарски прашања, Мицкоски посочи дека средбите со Макрон и Шолц му овозможиле подетален увид во идните политики на Европската Унија кон регионот и во насоките на новиот европски пристап кон Западен Балкан.

Според него, француско-германската иницијатива предвидува нови механизми што би им овозможиле на државите од регионот да напредуваат во процесот на интеграција и без измени на постојните европски договори.

„Односите меѓу Западен Балкан и Европската Унија се подигнати на значително повисоко ниво. Се отвораат нови инструменти и механизми што ќе можеме активно да ги користиме во периодот што следува“, изјави премиерот.

Тој додаде дека во разговорите со европските партнери било оценето оти Македонија е меѓу најуспешните земји во регионот во спроведувањето на реформите предвидени со Планот за раст на Европската Унија.

Сепак, Мицкоски не откри повеќе детали од средбите со европските лидери, нагласувајќи дека дипломатските разговори остануваат во рамките на доверливата комуникација.