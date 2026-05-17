ВМРО-ДПМНЕ со критики кон Филипче за односите со Бугарија и политиките за идентитет

ВМРО-ДПМНЕ упати остри критики кон Венко Филипче, обвинувајќи го за, како што наведуваат, попустливост кон барањата на Бугарија и отстапки на штета на националните интереси.

Во соопштението од партијата тврдат дека Филипче не реагира на употребата на терминот „северномакедонци“ од страна на бугарските власти, како и дека не го доведува во прашање односот кон македонскиот идентитет и историското наследство.

Дополнително, ВМРО-ДПМНЕ го обвинува Филипче за поддршка на политики кои, според нив, значат отстапување од позициите поврзани со одлуките на АСНОМ и историјата на државата, како и за ставови во однос на историски личности како Гоце Делчев.

Во соопштението се изнесуваат и политички квалификации за Филипче, при што се наведува дека неговите политики негативно се одразуваат врз рејтингот на СДСМ и нејзината позиција на политичката сцена.

Од ВМРО-ДПМНЕ оценуваат дека ваквите политики можат дополнително да влијаат врз изборните резултати на партијата, посочувајќи дека е потребен поинаков пристап во однос на националните прашања и евроинтегративниот процес.