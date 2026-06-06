Зеленски: Украинските дронови погодија складиште за нафта во Краснодар и воена база во Санкт Петербург

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски денеска изјави дека украинските дронови синоќа погодиле складиште за нафта во рускиот регион Краснодар и воена база во близина на Санкт Петербург.

Тој на платформата Икс објави дека акцијата е дел од украинскиот одговор на руските напади.

Русија мора да ја заврши војната и да ги запре нападите врз човечки животи. Секоја неправда извршена против Украина ќе добие фер одговор, истакна Зеленски.

Претходно, украинските власти соопштија дека во три одделни руски напади врз јужната украинска област Херсон загинаа пет луѓе.