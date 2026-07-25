Зеленски: Подготвен сум за мировен договор со Русија

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Украинскиот претседател Володимир Зеленски вели дека е подготвен да стави потпис на мировен договор со Русија и тоа да го направи во Белата куќа или во резиденцијата Мар-а-Лаго, доколку биде постигнат договор што ќе ја заврши војната. Но, според него, клучното прашање во моментов не е местото на потпишување, туку кога воопшто ќе се создадат услови за таков договор.

Зеленски за ова говореше во интервју со американската конзервативна активистка Лора Лумер, која престојуваше во Киев. На директното прашање дали е подготвен да дојде во САД и во Овалната соба да потпише мировен договор со Русија, украинскиот претседател одговори потврдно.

Тој рече дека и претходно му кажал на американскиот претседател Доналд Трамп дека е подготвен да дојде во САД – без разлика дали потпишувањето би било во Белата куќа или во Мар-а-Лаго.

„Сè зависи од претседателот Трамп“, порача Зеленски, додавајќи дека суштината е кога ќе може да се постигне мир, а не каде ќе биде ставен потписот.

Зеленски во интервјуто оцени и дека односите со Трамп се промениле во позитивна насока. Како пресвртница ја посочи нивната кратка средба во базиликата „Свети Петар“ во Ватикан во април 2025 година. Според украинскиот претседател, Трамп сега разбира дека Москва, а не Киев, е страната која во овој момент не е заинтересирана за завршување на војната.

Украинскиот претседател зборуваше и за своето гледање на долгорочните цели на Владимир Путин. Според Зеленски, рускиот претседател настојува да го врати влијанието и територијалниот простор што некогаш го имал Советскиот Сојуз, а Украина е главната пречка за остварување на таквата амбиција. Тој оцени дека евентуално обновување на таква руска сфера на моќ, во комбинација со Кина, би претставувало сериозен предизвик и за САД.

Интервјуто доаѓа во интересен момент и поради самата Лумер. Таа важи за близок сојузник на Трамп и претходно беше остар критичар на американската помош за Украина. По посетата на Киев и искуството со воздушна тревога, јавно призна дека го променила ставот кон војната и дека нејзини претходни оценки за Украина биле погрешни. Трамп потоа го сподели нејзиното интервју со Зеленски.

Паралелно со разговорите за можен мир, Киев и Вашингтон ја продлабочуваат и соработката во областа на беспилотните летала. Зеленски најави дека се разработува договор што треба да овозможи украинската технологија да се користи и за производство во САД, вклучително и преку производствен капацитет на американска територија. Деталите за договорот сè уште се усогласуваат.

Изјавата дека е подготвен да потпише мировен договор во Белата куќа, сепак, не значи дека таков договор веќе е постигнат или дека е подготвен за потпис. Зеленски зборува за подготвеноста на Киев доколку преговорите доведат до договор, а токму неговата порака дека прашањето е „кога“, а не „каде“, покажува дека до конечен мировен документ сè уште има отворени прашања.