Лефков: Тандемот Коларевиќ и Абази се коалиција во обвинителството, како што се СДС и ДУИ во политиката

Тандемот Катерина Коларевиќ и Ислам Абази се коалиција во обвинителството, како што се СДС и ДУИ во политиката. Катерина Коларевиќ, моминско Маркова, ќерка на Павле Марков, државен правобранител избран од владата на СДС во 1998 година, и на Вера Маркова, уставен судија во 2004 година, избрана од коалицијата СДС и ДУИ. Фамилијарни кариери во обвинителството на услуга на СДС, вели Миле Лефков, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ.

-За Абази и да не говориме, човек кој дојде на местото на Русковска во ОЈО ГОКК, комшија на Ахмети од Зајас, кој функционира на начин како што Али ќе му каже. Коларевиќ и Абази, застанаа цврство во одбрана на криминалот на функционерите на СДС и ДУИ наречен “Мазут” вреден 167 милиони евра, и ги амнестираа Васко Ковачевски, Асмир Јахоски, Адријан Муча, Ратко Капушевски и Ерџан Сулковски без да ги спроведат во судница. Коларевиќ и Абази не ги гледаа доказите на медиумите за труењето со мазутот во ТЕЦ Неготино, ниту пак извештаите од ДЗР во кои јасно се вели дека имало голем број на нечистотии во мазутот, не ги интересираа релевантни лица од ЕСМ да ги повикаат на разговор туку повикале лица кои ќе им дадат искази какви што тие бараат, едноставно речено, при очи се правеле слепи, вели Лефков.

Од ВМРО-ДПМНЕ прашуваат дали зад запирањето на постапката стои корупција, односно подмитување на обвинителите?