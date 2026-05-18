Предавање на професорот Фабрис Д’Aлмеида: „(Дез)информации: историјат и предизвици” во организација на Францускиот институт во Скопје

Францускиот институт во Скопје го организира предавањето „(Дез)информации: историјат и предизвици”, кое ќе се одржи во четврток, 21 мај 2026 година, со почеток во 19:00 часот, во Europe House – Скопје.

Предавањето ќе го одржи Фабрис Д’Алмеида, познат историчар и истражувач, предава историја на медиумите и пропагандата во Францускиот институт за печат (ФИП) при Универзитетот Париз II Пантеон, каде е и раководител на мастер студиите „Медиуми и глобализација”.

Низ историски и аналитички пристап, Д’Алмеида ќе ги истражи механизмите на дезинформацијата — нивното потекло, современите техники и начините на кои можеме да се заштитиме од нив. Ова предавање се впишува во настаните организирани за претставување на улогата на информацијата во дигиталната ера и нуди конкретни алатки за нејзино критичко читање.

Модератор е Грегоар Жислер, Директор на Францускиот институт во Скопје и Советник за култура и соработка.

Настанот ќе го отвори Кристоф Ле Риголер, Амбасадор на Франција.

За предавањето е обезбеден симултан превод.