09.05.2026
Русија и Украина меѓусебно се обвинуваат за кршење на примирјето

Руското Министерство за одбрана денеска ја обвини Украина за кршење на тридневниот прекин на огнот склучен со посредство на американскиот претседател Доналд Трамп, пренесува ДПА.

Украинските сили ги нападнале руските воени позиции и цивилната инфраструктура со беспилотни летала и артилерија во регионите Калуга, Тула, Смоленск, Курск, Брјанск и Белгород, како и во Чеченската Република и регионите Ставропол и Краснодар во јужна Русија.

Од друга страна, украинскиот Генералштаб објави дека се евидентирани 45 руски напади во Донбас.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави дека примирјето се почитувало за време на Воената парада во Москва. Немало обиди од страна на Украина да ја попречи парадата по повод победата на Советскиот Сојуз над нацистичка Германија во 1945 година, рече Песков.

Во петокот, украинскиот претседател Володимир Зеленски вети дека нема да ја нападне Москва за време на парадата на Црвениот плоштад во Москва, по постигнатото примирје со посредништвото на САД.

Јуриј Ушаков, советник за надворешна политика на рускиот претседател Владимир Путин, изјави дека имало интензивни контакти со САД со оглед на заканите за парадата упатени од Киев.

Примирјето со посредство на Трамп ќе трае до понеделник.

