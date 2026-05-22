 Skip to main content
22.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 22 мај 2026
Неделник

Четири деца загинаа, а 35 се повредени при украински напад со дрон врз ученички дом во Старобилск

Свет

22.05.2026

Freepik

Најмалку четворица загинати, а 35 деца се повредени во синоќешниот украински напад со дрон врз ученички дом во градот Старобилск, Луганск, што е под руска контрола.

Руската комесарка за човекови права Јана Лантратова изјави дека во времето на нападот, 86 тинејџери на возраст од 14 до 18 години спиеле во домот на Старобилск колеџ, што е дел од Педагошкиот универзитет во Луганск.

– Вооружените сили на Украина извршија целен напад врз деца што спијат, истакна Лантратова.

Луганск е еден од четирите украински региони анектирани од Русија во 2022 година, што Киев и поголемиот дел од меѓународната заедница го сметаат за нелегално одземање територија.

Поврзани вести

Свет  | 29.11.2025
Зеленски: Преговорите со САД ќе почнат наскоро
Свет  | 22.11.2025
Фицо: Русија ќе биде „апсолутен победник“
Свет  | 19.09.2025
Три руски воени авиони го нарушија естонскиот воздушен прос