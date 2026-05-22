Земон оствари официјална средба со Виктор Стојанов: Потврдени добрите односи меѓу СДСМ и негаторите на македонскиот народ

Членот на извршниот комитет на СДСМ, Рубин Земон, на неофицијална средба со провокаторот Виктор Стојанов од фондацијата Македонија од Софија.

На Стојанов, токму во време на СДСМ му беше забранет влез во Македонија, поради ширење на говор на омраза против македонскиот народ.

Сега, на фејсбук страницата на неговата организација беше поставена сликата со Земон, со образложение дека анти-македонската организација му дава поддршка на СДСМ во борбата против Мицкоски.

– На неформална средба со Рубин Земон – дел од раководството на опозициската СДСМ и претставник на Египќаните во Република Македонија. Мнозинството граѓани на земјата ќе се спротивстават на режимот на Мицкоски, а ние од Европската Унија ќе им дадеме поддршка: во име на европската иднина на Македонија и децата таму. – стои во објавата на фондација Македонија.

Кратко по поставувањето, објавата беше избришана, но Радио Лидер зачува скриншот:

Виктор Стојанов подолго време е предводник на негирањето на македонскиот народ од Софија.