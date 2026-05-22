 Skip to main content
22.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 22 мај 2026
Неделник

Земон оствари официјална средба со Виктор Стојанов: Потврдени добрите односи меѓу СДСМ и негаторите на македонскиот народ

Македонија

22.05.2026

Членот на извршниот комитет на СДСМ, Рубин Земон, на неофицијална средба со провокаторот Виктор Стојанов од фондацијата Македонија од Софија.

На Стојанов, токму во време на СДСМ му беше забранет влез во Македонија, поради ширење на говор на омраза против македонскиот народ.

Сега, на фејсбук страницата на неговата организација беше поставена сликата со Земон, со образложение дека анти-македонската организација му дава поддршка на СДСМ во борбата против Мицкоски.

– На неформална средба со Рубин Земон – дел од раководството на опозициската СДСМ и претставник на Египќаните во Република Македонија. Мнозинството граѓани на земјата ќе се спротивстават на режимот на Мицкоски, а ние од Европската Унија ќе им дадеме поддршка: во име на европската иднина на Македонија и децата таму. – стои во објавата на фондација Македонија.

Кратко по поставувањето, објавата беше избришана, но Радио Лидер зачува скриншот:

Виктор Стојанов подолго време е предводник на негирањето на македонскиот народ од Софија.

Поврзани вести

Балкан  | 21.05.2026
Литија со појасот на пресвета Богородица во Белград
Балкан  | 21.05.2026
Кој е Македонецот што му подари прстен на Младиќ?
Кошарка  | 21.05.2026
Олимпијакос, Валенсија, Реал или Фенербахче, кој ќе ја освои Евролигата