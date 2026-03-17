Фицо: Загрозена е испораката на нафта во „Словнафт“

Премиерот на Словачка, Роберт Фицо денеска изјави дека владата била информирана оти испораката на сурова нафта до рафинеријата „Словнафт“ станала комплицирана поради доцнења на испораките, првенствено од азиските земји, пренесе МИА.

Претставници на рафинеријата „Словнафт“ денеска нè информираа дека на меѓународниот пазар има недостиг од околу 20 проценти нафта. Ова е толку огромна количина што автоматски создава кризни услови. Исто така, бевме информирани дека има случаи кога компанија нарачува танкер, а потоа открива дека некој друг дал повеќе пари за тој танкер. Ова главно се однесува на земји како Јапонија, Кина и Јужна Кореја, посочи Фицо.

Тој истакна и дека претстојниот самит на ЕУ за енергетика, што ќе се одржи в четврток, ќе биде големо фијаско бидејќи нема да бидат презентирани конкретни предлози, како што се мерки за намалување на цените на електричната енергија.