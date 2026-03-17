Почина Сашо Србиноски – прв селектор и синоним за ракометот на плажа во Македонија

Македонскиот ракомет денеска остана во шок и неверување по информацијата за ненадејната смрт на истакнатиот спортски работник, Сашо Србиноски, една од најпрепознатливите фигури во домашниот ракомет, прв селектор и синоним за ракомет на плажа во Македонија.

Србиноски почина на 61-годишна возраст, како последица на инфаркт, оставајќи голема празнина, пред се за струшкиот ракомет на кој го посвети целиот свој живот.