Почина Сашо Србиноски – прв селектор и синоним за ракометот на плажа во Македонија

17.03.2026

Македонскиот ракомет денеска остана во шок и неверување по информацијата за ненадејната смрт на истакнатиот спортски работник, Сашо Србиноски, една од најпрепознатливите фигури во домашниот ракомет, прв селектор и синоним за ракомет на плажа во Македонија.

Србиноски почина на 61-годишна возраст, како последица на инфаркт, оставајќи голема празнина, пред се за струшкиот ракомет на кој го посвети целиот свој живот.

Со длабока тага и болка ја примивме веста за прераната загуба на нашиот Сашо Србиноски, поранешен претседател, посветен тренер и голем спортски работник во РК Струга. Неговиот живот беше нераскинливо поврзан со ракометот и со нашиот клуб. Со својата посветеност, енергија и љубов кон спортот, остави неизбришлива трага и инспирираше многу генерации млади ракометари. Како директор на Меѓународниот ракометен турнир, остави силен белег преку бројни соработки и пријателства кои ќе останат трајно врежани во историјата на нашиот клуб. РК Струга загуби голем човек, пријател и поддржувач, а неговото дело ќе продолжи да живее преку сите нас. Изразуваме искрено сочувство до неговото семејство, роднините и пријателите, се простија од РК Струга.

Поврзани вести

Култура  | 16.03.2026
Почина славниот германски филозоф Јиргин Хабермас
Хроника  | 08.03.2026
Почина 23-годишен осуденик од Затворот Скопје
Хроника  | 08.03.2026
Пациентка од Крива Паланка почина во возило на Итната помош
