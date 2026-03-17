Почина Сашо Србиноски – прв селектор и синоним за ракометот на плажа во Македонија

Македонскиот ракомет денеска остана во шок и неверување по информацијата за ненадејната смрт на истакнатиот спортски работник, Сашо Србиноски, една од најпрепознатливите фигури во домашниот ракомет, прв селектор и синоним за ракомет на плажа во Македонија.
Србиноски почина на 61-годишна возраст, како последица на инфаркт, оставајќи голема празнина, пред се за струшкиот ракомет на кој го посвети целиот свој живот.
Со длабока тага и болка ја примивме веста за прераната загуба на нашиот Сашо Србиноски, поранешен претседател, посветен тренер и голем спортски работник во РК Струга. Неговиот живот беше нераскинливо поврзан со ракометот и со нашиот клуб. Со својата посветеност, енергија и љубов кон спортот, остави неизбришлива трага и инспирираше многу генерации млади ракометари. Како директор на Меѓународниот ракометен турнир, остави силен белег преку бројни соработки и пријателства кои ќе останат трајно врежани во историјата на нашиот клуб. РК Струга загуби голем човек, пријател и поддржувач, а неговото дело ќе продолжи да живее преку сите нас. Изразуваме искрено сочувство до неговото семејство, роднините и пријателите, се простија од РК Струга.