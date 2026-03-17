Невреме во Србија, патиштата под снежна покривка

Силно снежно невреме во моментов ги зафати планинските подрачја во западна и југозападна Србија. Снежната граница драстично се спушти на 900 метри надморска височина, а поради интензивните врнежи кои траат во поголемиот дел од денот, многу патни правци се веќе под снежна покривка.

Надлежните служби во Србија потсетуваат дека употребата на зимска опрема е задолжителна за сите возила кои се движат низ овие предели.