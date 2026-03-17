Вторник, 17 март 2026
Доаѓа заладување и снег

Времето утре ќе биде променливо облачно и посвежо. Претежно во западните делови ќе има повремени локални врнежи од дожд, на планините врнежи од повремен снег, а на некои од повисоките места од дожд и снег. Ќе дува умерен ветер од источен и југоисточен правец, соопштија од УХМР.

Во Скопје, променливо облачно, во делови од котлината ќе има слаби врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец.

Невреме во Србија, патиштата под снежна покривка

Во четврток ќе има повремени локални врнежи од дожд, кои ќе бидат пообилни во западните делови.

Поради спуштање на постудена воздушна маса од север, на планините и на некои од повисоките места ќе има услови врнежите да преминуваат во снег. Ќе дува умерен, наместа повремено засилен ветер од источен и североисточен, а од петок од северен правец.

