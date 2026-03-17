Кој цвет сте според хороскопскиот знак?

Овен

Овенот е силен, директен и полн со енергија. Неговиот цвет е лалето – едноставно, но впечатливо, со силно присуство. Како и Овните, лалето се појавува рано напролет и веднаш привлекува внимание.

Бик

Бикот сака убавина, стабилност и удобност. Розата е неговиот цвет. Таа симболизира сензуалност, трпеливост и љубов кон животот – исто како и овој знак.

Близнаци

Близнаците се разиграни, комуникативни и љубопитни. Нивниот цвет е лаванда. Таа носи леснотија, свежина и мир, но и интелектуална јасност.

Рак

Раковите се емотивни, грижливи и поврзани со домот. Нивниот цвет е јасминот. Нежен, мирисен и топол, како нивната природа.

Лав

Лавот сака да блеска и да биде забележан. Сончогледот е неговиот цвет. Силен, светол и полн со живот, тој секогаш се врти кон светлината.

Девица

Девиците се практични, внимателни и организирани. Нивниот цвет е маргаритката. Чиста, едноставна и природна, таа ја одразува нивната смирена енергија.

Вага

Вагите сакаат хармонија, убавина и баланс. Нивниот цвет е хортензијата. Со своите нежни бои и форма, таа симболизира естетика и емоционална рамнотежа.

Шкорпија

Шкорпиите се длабоки, интензивни и мистериозни. Нивниот цвет е орхидејата. Таа е егзотична, силна и привлекува внимание без да биде гласна.

Стрелец

Стрелците се авантуристи и оптимисти. Нивниот цвет е каранфилот. Жив, шарен и издржлив, како нивниот дух.

Јарец

Јарците се дисциплинирани и стабилни. Нивниот цвет е камелијата. Елегантна, но цврста, таа симболизира сила и достоинство.

Водолија

Водолиите се уникатни и независни. Нивниот цвет е ирисот. Со својата необична форма и боја, тој ја одразува нивната оригиналност.

Риби

Рибите се чувствителни, интуитивни и сонувачи. Нивниот цвет е водениот лилјан. Нежен и поврзан со водата, тој симболизира длабоки емоции и внатрешен свет.

Пролетта е време кога природата се буди, а и ние заедно со неа. Без разлика кој е вашиот знак, секој цвет носи потсетник дека растот е процес – и дека убавината често доаѓа кога ќе си дадеме време да се развиваме.