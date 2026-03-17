17.03.2026
Градоначалникот Проданоски на заедничка ифтарска вечера со граѓаните на Прилеп

По повод светиот месец Рамазан, градоначалникот на Општина Прилеп, Дејан Проданоски, организираше заедничка ифтарска вечера со сограѓани и пријатели од исламска вероисповед.

Како што истакна Проданоски, ваквите настани претставуваат потврда дека меѓусебната почит, традицијата и духовните вредности се темелот врз кој се градат односите во заедницата. Тој нагласи дека преку вакви средби се испраќа силна порака за важноста на заедништвото и разбирањето меѓу граѓаните.

Овој настан е уште една потврда дека заедништвото и почитта се нашата најголема сила“, порача градоначалникот.

Во пресрет на Рамазан Бајрам, Проданоски упати честитки до сите припадници на исламската вероисповед, посакувајќи им мир, хармонија и благосостојба во секој дом, како и добро здравје, спокој и радост во кругот на најблиските.

Тој додаде дека Општина Прилеп ќе продолжи да работи во насока на градење посветла и поинклузивна иднина за сите граѓани.

Поврзани вести

Македонија  | 11.12.2025
Британскиот амбасадор Лосон во протоколарна посета на Прилеп
Македонија  | 19.10.2025
Победа на ВМРО ДПМНЕ во Прилеп, слави Дејан Проданоски
Македонија  | 11.10.2025
Проданоски ветува:  Изградба на два големи паркови и уредување на кејот на Градска река, за зелен и урбан Прилеп
