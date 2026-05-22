Фокс Њуз: Директорката на националното разузнавање на САД, Тулси Габард поднесе оставка

Тулси Габард поднесе оставка од функцијата директорка на националното разузнавање на САД, јави Фокс Њуз.

Габард поднесува оставка за да му пружи поддршка на својот сопруг во неговата битка со „исклучително редок облик на рак на коските“, дознава „Фокс њуз диџитал“ (Fox News Digital).

Габард го известила претседателот Доналд Трамп за ова за време на денешниот состанок во Овалната соба. Се очекува нејзиниот последен ден во Канцеларијата на директорот на националното разузнавање (ODNI) да биде на 30 јуни.

„Фокс њуз диџитал“ ексклузивно дојде до нејзиното официјално писмо со оставка, во кое Габард вели дека е „длабоко благодарна за доверената доверба и за можноста да раководи со Канцеларијата на директорот на националното разузнавање во изминатата година и половина“.

Габард е четвртата жена на висока позиција во администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп која ја напушта својата функција во последните три месеци.

Министерката за труд, Лори Чавез-Деремер, поднесе оставка на крајот на минатиот месец по тврдењата за злоупотреби во нејзиното министерство.

Кристи Ноем беше разрешена од функцијата министерка за внатрешна безбедност во март, а Пам Бонди ја напушти својата функција како министерка за правда и главен обвинител помалку од еден месец подоцна.