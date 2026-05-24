40-годишник со досие грабнал и истепал матурантка која се враќала од прослава

Основното јавно обвинителство – Битола поведе постапка против 40-годишен битолчанец, за кого постои основано сомнение дека сторил кривично дело – „телесна повреда“ и „противправно лишување од слобода“.

Осомничениот на 23 мај во раните утрински часови, противправно ја затворил, ја држел затворена и телесно ја повредил 18-годишната девојка со која биле во блиски лични односи. Додека оштетената се враќала од матурската прослава, ја пресретнал со автомобилот. Таа влегла внатре, по што осомничениот почнал да вози, ѝ го зел мобилниот телефон и не ѝ дозволувал да замине. Оштетената го молела да ја пушти да излезе и кога запреле на една локација, се обидела да го напушти возилото. Но, осомничениот тргнал по неа и започнал да ја удира. Ја внел повторно во автомобилот и продолжил да ја удира и со тупаници, предизвикувајќи ѝ телесна повреда и крварење од носот. Девојката успеала да се ослободи и од случаен минувач да побара помош – информира Обвинителството.