 Skip to main content
02.06.2026
Република Најнови вести
Вторник, 2 јуни 2026
Неделник

Пендаровски: Го предупредив Филипче дека Резолуцијата не е добра идеја пред избори

Македонија

02.06.2026

Поранешниот претседател на Република Македонија Стево Пендаровски, кој истакна дека во политиката фокусот треба да биде ставен на прашањата што носат политичка поддршка, а не на темите што можат да предизвикаат загуба на поени кај гласачите. Осврнувајќи се на обидот на СДСМ да поднесе Резолуција за црвените линии непосредно пред локалните избори минатата година, Пендаровски истакна дека уште тогаш го предупредил Венко Филипче дека таквиот потег не е добар во пресрет на изборен процес.

Два три дена пред кампањата за локални избори минатата година СДСМ се обиде да поднесе, не знам дали и формално поднесе во Собрание, Резолуција за црвените линии. Јас му пратив порака на Филипче дека пред локални избори тоа не е добар потег – истакна Пендаровски во интервју за јавниот сервис.

Тој додаде дека Филипче и СДСМ водат погрешна политика која не им носи позитивен исход.

Во политиката практично правило број еден е да ги зборуваш и да ги форсираш оние прашања кои ти носат поени, не оние на кои губиш, не можеш да го форсираш тоа секој ден бидејќи не носи поени – потенцираше Пендаровски.

Во однос на секојдневното излегување на прес-конференции од страна на претседателот на СДСМ, Венко Филипче, Пендаровски потврдува дека тие повици за вметнување на Бугари во Устав се нецелисходни и не влијаат добро на СДСМ.

Не е продуктивно во политичка смисла, за политичкиот субјект кој го претставуваш – рече Пендаровски.

Поврзани вести

Македонија  | 02.06.2026
Пендаровски призна: Имало средба во претседателскиот кабинет за враќање на Груевски, СДСМ барале тој да го помилува со цел слабеење на ВМРО-ДПМНЕ пред изборите во 2024 година
Македонија  | 02.06.2026
Уште едно признание на Пендаровски: Заев му понудил договор на Мицкоски за уставни измени и предвремени избори, но тоа не се случило
Македонија  | 02.06.2026
Дури и Пендаровски смета дека СДСМ не треба да инсистира на уставни измени