 Skip to main content
16.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 16 мај 2026
Неделник

Музички спектакл со Битолски оркестар ДИВА во ЦК „Марко Цепенков“

Сцена

16.05.2026

ЦК „Марко Цепенков“ подготвува нов музички спектакл со Битолски оркестар ДИВА!

На 21мај од20.00 часот во голема сала од Центарот, публиката ќе има можност да ги проследи најдобрите музички поп и рок хитови MTV hits – vol.2, во изведба на солистите Наде Талевска, Полина Тасева, Бојан Стојков, Александра Трајческа, Јасна Димитровска и Огнен Димовски.

Ве покануваме да бидете дел од вечерта полна со емоции, ритам и чиста музичка магија! Да дојдете на уште една незаборавна вечер и да ги доживеете најдобрите музички времиња!

П.с.Влезниците по цена од 500 денари на билетарницата од Центарот за култура се веќе пуштени во продажба и ќе се продаваат секој работен ден од 11.00 до 14.00 часот.

Поврзани вести

Култура  | 11.03.2026
Ретроспективна изложба на Ита ТС Арт од вечерва во ликовната галерија на ЦК „Марко Цепенков“
Култура  | 06.06.2025
Отворена изложбата 75 за 75
Култура  | 05.06.2025
Вечерва во ЦК „Марко Цепенков“ ќе биде отворена изложбата на фотографии „75 за 75“ од Каролина Мицевска