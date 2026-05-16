Одличен прием од публиката на „Мојот маж“ на фестивалот РУТА во Сараево

Петтата вечер од фестивалот RUTA во Камерен театар 55 беше одбележана со гостувањето на претставата „Мојот сопруг“ во продукција на Драмскиот театар од Скопје, заснована на расказите на Румена Бужаровска, во режија на Нела Витошевиќ, напишаа од Камерен театар 55 на својот фејсбук профил.

Преку моќни исповеди и интимни приказни, претставата ги доведува во прашање врските, стереотипите и положбата на жените во современото општество, отворајќи простор за искрен дијалог за секојдневниот живот, бракот, очекувањата и личните слободи. Емотивна и директна, претставата го задржа вниманието на публиката, а силните изведби на актерите беа наградени со долготраен аплауз.

По претставата, се одржа и дискусија со актерите, водена од писателката Лејла Каламуиќ. Преку отворен и инспиративен разговор, публиката имаше можност да слушне повеќе за процесот на работа на претставата, нејзините теми и личните искуства на уметниците кои ја донесоа оваа моќна приказна на сцената.

Фотограф: Џенат Дрековиќ