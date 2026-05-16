16.05.2026
Одличен прием од публиката на „Мојот маж“ на фестивалот РУТА во Сараево

Петтата вечер од фестивалот RUTA во Камерен театар 55 беше одбележана со гостувањето на претставата „Мојот сопруг“ во продукција на Драмскиот театар од Скопје, заснована на расказите на Румена Бужаровска, во режија на Нела Витошевиќ, напишаа од Камерен театар 55 на својот фејсбук профил.







Преку моќни исповеди и интимни приказни, претставата ги доведува во прашање врските, стереотипите и положбата на жените во современото општество, отворајќи простор за искрен дијалог за секојдневниот живот, бракот, очекувањата и личните слободи. Емотивна и директна, претставата го задржа вниманието на публиката, а силните изведби на актерите беа наградени со долготраен аплауз.







По претставата, се одржа и дискусија со актерите, водена од писателката Лејла Каламуиќ. Преку отворен и инспиративен разговор, публиката имаше можност да слушне повеќе за процесот на работа на претставата, нејзините теми и личните искуства на уметниците кои ја донесоа оваа моќна приказна на сцената.










Фотограф: Џенат Дрековиќ







	


		

	





	
			
                
                    
                


			

	
			
                
                    
                


			

	

    

                        12.05.2026
                    
                    

                        Драмски театар со „Мојот маж" на седмиот РУТА фестивал од 11-16 мај во Сараево
                    

                

            

        

                

            

                

                    
                        

                    
                

                

                        06.05.2026
                    
                    

                        Театарот од Велес вечерва со „Вечера за глупаци" гостува во Драмски
                    

                

            

        

                

            

                

                    
                        

                    
                

                

                        05.05.2026
                    
                    

                        Во Драмски театар Скопје денеска гостува Народен театар Охрид со претставата „Парите се отепувачка"