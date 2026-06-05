Од македонска страна преминот Маркова Нога ќе биде готов до есен, од грчка до 2028 година

Граничниот премин Маркова Нога е стратешки проект за овој регион, но ќе додадам – стратешки проект и за Балканот затоа што сите заедно констатиравме дека Преспа е една од најубавите микролокации на Балканот и во Европа – истакна министерот за внатрешни работи Панче Тошковски за време на денешниот увид во градежните работи на македонско-грчкиот граничен премин Маркова Нога – Лемос.

Според министерот Тошковски, проектот за Маркова Нога е значаен за двете пријателски држави.

Преспа заслужува сите да вложиме максимум во рамките на капацитетите што ги имаме затоа што ова е стратешки проект кој ќе даде додадена вредност од повеќе аспекти за Преспа, за нашите две пријателски држави – нагласи Тошковски.

Граничниот премин од македонска страна ќе биде завршен во септември годинава, а според инвеститорите зададениот рок е 2028 година.

Овој регион е многу важен за сите вклучени страни и за Преспа е проект што ги заштитува природните богатства, а ќе придонесе и за меѓусебна соработка на двете страни кон економска размена и зближување на регионот. Активностите од другата страна треба да завршат во февруари 2028 година – истакна евроамбасадорот Михалис Рокас.

Во изјава за медиумите, Армен Григорјан, постојан претставник на УНДП во земјата, истакна дека Преспанското Езеро е прекрасно езеро и одлично е што Светскиот ден на екологијата се одбележува токму тука.

Во оваа околност му се заблагодарувам на целиот тим, кој овозможи изградбата на проектот да достигне 60 проценти и заклучивме дека работите се придвижуваат кон својот крај – посочи Григорјан.

Граничниот премин Маркова Нога – Лемос е со сообраќајница во должина од 350 метри со четири ленти, придружни објекти и други стандарди за меѓународен граничен премин.