Шекил О Нил ја откри намерата на Леброн

Поранешната НБА-ѕвезда, Шекил О’Нил ја изложи целта на Леброн Џејмс за крајот на неговата кариера.

Шекил верува дека импресивниот рекорд на Леброн Џејмс го мотивира да ја продолжи кариерата на 41 година.

– Леброн ужива во тоа што е најефикасниот кошаркар во историјата на лигата. И еве што ќе ви кажам. Неговата цел е да го направи рекордот апсолутно недостижен, да го обезбеди засекогаш. Кога играв, гледајќи ја статистиката на Карим, си помислив: Проклетство, 36.000, 38.000, тоа никогаш нема да се случи. А другиот ден видов дека Леброн има 45.000 поени. И тој сè уште постигнува просек од 20 по натпревар, па ќе продолжи да игра додека не стигне до 50.000.

Ако можеш да играш уште две години и да ги направиш сите тие рекорди недостижни, зошто да не го направиш тоа? И да се обидеш да освоиш уште една титула, тоа е дел од тоа, изјави О’Нил.

Џејмс има постигнато 43.440 поени во регуларната сезона на НБА. Ова лето, напаѓачот им се придружи на Филаделфија 76ерс.