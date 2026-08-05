Што се случи со Црвена звезда?

Црвена Звезда ја разочара армијата навивачи. Поразот од 1:0 од Хапоел Бер Шева не остави толку силен впечаток како безидејната игра на екипата на Дејан Станковиќ.

Звезда е класа подобар тим од Израелците и е апсолутен фаворит за пласман понатаму. Нема сомнение дека на Маракана, црвено-белите ќе стапнат на гаста и ќе се пласираат во плејофот.

Сепак, тој е загрижен што српскиот шампион не покажа ништо за 90 минути. Вина на Станковиќ. Шефот на Звезда имаше доволно време да го подготви тимот – тој сè уште не успеа да го стори тоа. Сосема е нејасно зошто Звезда ги одложува натпреварите во Суперлигата на Србија кога е очигледно дека им се потребни натпревари за тимот да се прилагоди…