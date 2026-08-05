На кои растенија им е потребна најмногу нега во топлите денови: Совети за нега во топлотен бран

Летните горештини не ги погодуваат само луѓето. Кога температурите се искачуваат над 35, па дури и над 40 Целзиусови степени, многу растенија се изложени на сериозен стрес. Недостатокот на вода, силното сонце и жешкиот ветер можат да предизвикаат сушење на листовите, опаѓање на цветовите и значително забавување на растот.

Некои видови се многу почувствителни од другите и токму ним им е потребна посебна грижа во текот на топлотните бранови.

Хортензиите се меѓу најчувствителните украсни растенија. Нивните големи листови брзо губат влага, а цветовите лесно венат. Во екстремно топло време најдобро е да се полеваат рано наутро или доцна навечер, а доколку се во саксии, да се преместат во полусенка.

Петуниите, сурфиниите и висечките цвеќиња секојдневно трошат големи количини вода. Во најжешките денови често им е потребно наводнување и двапати дневно, особено ако се изложени на директно сонце.

Розите се поотпорни, но и тие страдаат при продолжени сушни периоди. Најдобро е да се полеваат поретко, но обилно, директно во коренот, без мокрење на листовите, со што се намалува ризикот од појава на болести.

Зеленчукот во градината, особено доматите, пиперките, краставиците и тиквичките, има голема потреба од вода за време на жештините. Нередовното наводнување може да предизвика пукање на плодовите, горчлив вкус или слаб род. Мулчирањето со слама, кора од дрво или сува трева помага почвата подолго да ја задржи влагата.

Јагодите и малините исто така бараат редовна влажност на почвата. При високи температури плодовите можат да останат ситни или да се исушат пред целосно да созреат.

Младите овошни дрвја немаат доволно развиен коренов систем и многу потешко ја поднесуваат сушата од постарите дрвја. Кај нив е важно поретко, но подлабоко наводнување за водата да стигне до корените.

Растенијата во саксии и жардинери се најизложени на ризик. Почвата во нив се загрева многу побрзо отколку во градината и може целосно да се исуши за само неколку часа. Во екстремни горештини тие треба редовно да се проверуваат и, ако е можно, да се преместат на место со утринско сонце и попладневна сенка.

Од друга страна, постојат и растенија што одлично ги поднесуваат високите температури. Лавандата, рузмаринот, жалфијата, олеандерот, бугенвилијата, кактусите и повеќето сукуленти бараат значително помалку вода и добро се приспособени на сушни услови.

Совети за нега во топлотен бран:

Полевајте рано наутро или по заоѓањето на сонцето.

Избегнувајте наводнување во најтоплиот дел од денот.

Наводнувајте директно во коренот, а не преку листовите.

Користете мулч за да се задржи влагата во почвата.

Отстранувајте ги исушените цветови и листови за растението да не троши непотребна енергија.

Одложете прихранување со силни ѓубрива за време на екстремни горештини.