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Изјава на премиерот Мицкоски од посетата на Општина Илинден 

Леброн ќе носи 23-ка во Филаделфија

Кошарка

28.07.2026

 Филаделфија 76 официјално го потврди доаѓањето на Леброн Џејмс со објава на фотографија на социјалните мрежи и на тој начин нема веќе дилема и кој број на дрес ќе има легендата на НБА лигата. Тој ќе настапува со бројот 23. 

Џејмс така ќе го носи бројот со кој настапуваше на почетокот на својата кариера во Кливленд, како и подоцна во ЛА Лејкерс. Единствено за време на настапот во Мајами го имаше дресот со број 6.

Леброн Џејмс во Филаделфија ќе ја игра својата рекордна 24. сезона во НБА лигата, во обид да стигне до уште една титула. Тој досега има четири НБА титули со трите екипи каде настапуваше

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