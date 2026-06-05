Драматургот на Театар Комедија, Дарко Спасов, е годинешен добитник на престижната Меѓународна награда „Претнар“ – почесна титула „Амбасадор на словенечката книжевност и јазик“.

Ова високо меѓународно признание се доделува во рамките на фестивалот „Лириконфест“ во Словенија на личности кои со својата долгогодишна и посветена работа дале значаен придонес во меѓународното вмрежување и промоција на поезијата, словенечката литература и словенечкиот јазик ширум светот.

Наградата „Претнар“ се доделува од 2004 година и претставува едно од најзначајните признанија во областа на културната соработка и книжевната дипломатија меѓу словенските и европските културни простори.

Доделувањето на ова признание на Дарко Спасов претставува потврда за неговата долгогодишна посветеност во развојот на културните врски, афирмацијата на книжевноста и уметноста и продлабочувањето на меѓународната соработка во областа на културата.

Театар Комедија му упатува искрени честитки на својот колега за ова значајно меѓународно признание и му посакува уште многу успеси во неговата понатамошна професионална и творечка работа.