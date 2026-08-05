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Неделник

Oд ЕУ со љубов: Италија бара Црна Гора да прими мигранти и да изгради бегалски центри

Балкан

05.08.2026

Италијанскиот министер за внатрешни работи, Матео Пјантедози, н ќе го презентира планот за прием на мигранти пред колегите од земјите-членки на ЕУ на вонреден состанок.

Сстратегијата на владата на Мелони се базира на проширување на веќе постоечкиот „албански“ модел во други земји лоцирани надвор од границите на Унијата. На ист начин и Црна Гора треба да прими мигранти на своја територија.

Покрај Црна Гора ЕУ бара да примат мигранти и Тунис, Либија, Египет. Руанда, Гана, Сенегал, Мавританија, Уганда, Узбекистан, Ерменија и Етиопија.

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