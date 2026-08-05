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05.08.2026
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Неделник

Осуммина тешко повредени во верижниот судир што го блокираше патот Прилеп-Битола

Хроника

05.08.2026

Охрид1

Осум лица се здобиле со тешки телесни повреди во верижна сообраќајна несреќа кај Битола во која учествувале четири патнички возила.

Од СВР Битола посочија дека сообраќајната несреќа се случила на регионалниот патен правец Прилеп-Битола-Охрид, на три километри од влезот во Битола и притоа во незгодата се судриле четири моторни возила.

Во интервенцијата за итна помош на повредените беа вклучени повеќе болнички возила, повредените се згрижени во битолската Клиничка болница, стручен тим на СВР Битола ги истражува причините за сообраќајната несреќа, а наскоро ќе биде соопштен идентитетот на учесниците во сообраќајката на влезот во Битола.

Сообраќајот на регионалниот патен правец Прилеп-Битола-Охрид е во прекин.

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