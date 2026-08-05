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05.08.2026
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Среда, 5 август 2026
Неделник

Во хотел во Охрид пронајдена почината 53-годишна државјанка на Белорусија

Хроника

05.08.2026

Педесет и тригодишна државјанка на Република Белорусија е пронајдена почината во хотел во Охрид, информира Министерството за внатрешни работи.

Според полицијата, случајот бил пријавен денеска, 5 август, во 07:45 часот во СВР Охрид. Починатата е идентификувана како И.Т. (53).

Смртта ја констатирал лекар од Итната медицинска помош во Охрид, а по наредба на јавен обвинител ќе биде извршена обдукција за утврдување на причините за смртта.

Од МВР соопштија дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.

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