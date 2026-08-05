Хутите тврдат дека нападнале саудиски танкер во Црвеното Море

Јеменските Хути, поддржани од Иран, денеска соопштија дека извршиле ракетен напад врз саудиски танкер за нафта во близина на брегот на пристанишниот град Јанбу во Црвеното Море, што се користи за пренасочување на голем дел од извозот на нафта кон светските пазари, заобиколувајќи ја блокираната Ормуска Теснина, јави ДПА.

Саудиските власти не одговорија веднаш на барањето за коментар.

Воениот портпарол на Хутите, Јахја Сари, не кажа кога се случил нападот.

Шиитската милиција води војна во Јемен повеќе од 10 години против владата поддржана од Саудиска Арабија. Конфликтот повторно ескалираше пред неколку недели со воздушни напади врз Сана, базата на Хутите во северен Јемен. Потоа Хутите почнаа да напаѓаат саудиски бродови во Црвеното Море или да ги принудуваат да го сменат курсот.

Сари рече дека Хутите досега нападнале осум саудиски танкери. Покрај тоа, 29 саудиски танкери во регионот биле принудени да го сменат курсот поради нивните закани и напади, рече тој.

Нападите предизвикаа стравувања дека стратешки важниот теснец Баб ал-Мандаб (Портата на солзите) би можел да биде затворен. Сообраќајот низ теснината, која милицијата може да ја напаѓа од територијата на Јемен, засега продолжува, наведуваат независни провајдери на податоци.

Мореузот се наоѓа на најкратката морска рута помеѓу Азија и Европа, движејќи се низ Индискиот Океан, Црвеното Море и Суецкиот Канал. Во нормални времиња, околу 10 отсто од глобалната поморска трговија поминува низ Баб ал-Мандаб.

Хутите се сојузници со Техеран и добиваат финансиска и воена поддршка од Иран.

Тие се исто така дел од таканаречената Оска на отпорот, која има за цел да го потисне влијанието на Израел и САД во регионот под водство на Техеран. Меѓутоа, во споредба со моќниот Хезболах во Либан, Хутите дејствуваат понезависно од Техеран. Нивната примарна цел е да ја обезбедат својата база на моќ во Јемен.