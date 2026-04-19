Хутите се заканија дека ќе го блокираат теснецот Баб ел-Мандеб ако Трамп продолжи да го нарушува мирот

Заменик-министерот за надворешни работи на владата на јеменска група Хути, Хусеин ел-Ези предупреди дека Хутите би можеле да ја затворат теснината Баб ел-Мандеб покрај брегот на Јемен доколку американскиот претседател Доналд Трамп продолжи да го нарушува мирот.

Ако одлучиме да го затвориме Баб ел-Мандеб, тогаш целото човештво ќе биде целосно немоќно да го отвори. Затоа, најдобро е Трамп и неговите соучесници веднаш да ги запрат сите активности и политики што го попречуваат мирот и да покажат потребното почитување кон нашиот народ и нација“, објави Хусеин ел-Ези на својот Икс профил.

Баб ел-Мандеб го поврзува Црвеното Море со Аденскиот Залив и е клучна пловна рута за трговската флота што плови во насока на Суецкиот канал.