 Skip to main content
05.08.2026
Република Најнови вести
Среда, 5 август 2026
Неделник

Косовари фатени со ќеса полна пари, ќе се испитува од каде им се тие 230.000 евра

Хроника

05.08.2026

Во понеделникот во Скопје, од страна на полициски службеници од Единицата за интервентна полиција при СВР Скопје, лишени се од слобода Ф.Р.(30) и Т.Т.(44), двајцата државјани на Република Косово, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „фалсификување пари“ по член 268 од Кривичниот законик, соопштија од МВР.

При извршен преглед на возило „голф“ во кое биле двете лица, пронајдени се пари во различни валути и апоени (евра, американски долари, швајцарски франци и британски фунти) со вкупна вредност од околу 230.000 евра.

Пронајдените пари се одземени, а лицата се спроведени во Полициска станица Центар за понатамошна постапка. По документирање на случајот, во координација со јавен обвинител ќе биде поднесен соодветен поднесок.

Поврзани вести

Хроника  | 31.07.2026
Царинска управа: на Табановце спречен обид за нелегален пренос на девизи – запленети 64 илјади евра
Хроника  | 30.07.2026
Еден месец Task Force за дрога: Запленети над 43 кг марихуана, приведени 241 лице
Хроника  | 28.07.2026
Ги криел меѓу градежни материјали: Запленети 5.000 штеки цигари вредни девет милиони денари на ГП „Богородица“