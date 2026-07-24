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Четири возила се судрија во Илинден, повеќе повредени

Хроника

24.07.2026

архива

Вчера во 08:10 часот во СВР Скопје било пријавено дека на ул.„8“ во нас.Илинден, скопско, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „тојота“ со скопски регистарски ознаки, управувано од В.К.(42) од Илинден, патничко возило „фолксваген голф“ со скопски регистарски ознаки, управувано од Д.Д.(18) од Скопје, патничко возило „цитроен“ со скопски регистарски ознаки, управувано од Н.В.(32) од с.Миладиновци, скопско и патничко возило „фиат“ со скопски регистарски ознаки, управувано од С.П.С.(51) од Скопје.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобиле возачот на возилото „тојота“ и неговата сопатничка Р.К.(65) од Скопје, додека со телесни повреди другата сопатничка Т.К.(36) од Скопје, како и возачот на возилото „фолксваген голф“ и неговиот 17-годишен сопатник од Скопје и 32-годишната Н.В. од патничкото возило „цитроен“, констатирани во Ургентен центар при комплексот клиники „Мајка Тереза“ Скопје, Јавна здравствена установа „Св.Наум Охридски“ Скопје и Градска општа болница „8 Септември“ Скопје.

Извршен е увид од увидна екипа на СВР Скопје.

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