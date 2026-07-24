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Неделник

Не се сомневаме: Шпанскиот селектор вели дека најдоброто од Шпанија допрва доаѓа

Фудбал

24.07.2026

 Селекторот на шпанската фудбалска репрезентација, Луис де ла Фуенте, изјави дека неговиот тим сè уште не го достигнал својот врв и оти најдоброто допрва доаѓа за репрезентацијата која под негово водство веќе ги обедини титулите европски и светски првак.


Во интервју за шпанскиот весник „Марка“, по триумфот над Аргентина во финалето на Светското првенство, Де ла Фуенте рече дека чувствува гордост, емоции и наклонетост кон обединетата земја.


„Мислам дека овој тим сè уште може да се подобри. Јас имам големи амбиции и секогаш сум натпреварувачки настроен, и верувам дека можеме да бидеме подобри од вчера. Овој тим ги комбинира младите и искусните играчи и убеден сум дека неговата најдобра верзија допрва доаѓа“, рече Де ла Фуенте во интервју за шпанскиот весник „Марка“


Де ла Фуенте нагласи дека најголемата сила на неговиот тим не е само квалитетот на теренот, туку и единството меѓу фудбалерите.


„На Европското првенство, се зборуваше за „семејство“, а тоа навистина ја опишува оваа група. Се соочивме со Португалија на Кристијано Роналдо, Франција на Килијан Мбапе и Аргентина на Лионел Меси, но тие играа против тим од 26 Шпанци. Тоа е нашата најголема сила“, истакна шпанскиот селектор.
Следен предизвик за Де ла Фуенте ќе биде новата сезона во Лигата на нации во која Шпанија триумфираше во 2023, а беше финалист во 2025 година

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