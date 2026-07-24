Не се сомневаме: Шпанскиот селектор вели дека најдоброто од Шпанија допрва доаѓа

Селекторот на шпанската фудбалска репрезентација, Луис де ла Фуенте, изјави дека неговиот тим сè уште не го достигнал својот врв и оти најдоброто допрва доаѓа за репрезентацијата која под негово водство веќе ги обедини титулите европски и светски првак.



Во интервју за шпанскиот весник „Марка“, по триумфот над Аргентина во финалето на Светското првенство, Де ла Фуенте рече дека чувствува гордост, емоции и наклонетост кон обединетата земја.



„Мислам дека овој тим сè уште може да се подобри. Јас имам големи амбиции и секогаш сум натпреварувачки настроен, и верувам дека можеме да бидеме подобри од вчера. Овој тим ги комбинира младите и искусните играчи и убеден сум дека неговата најдобра верзија допрва доаѓа“, рече Де ла Фуенте во интервју за шпанскиот весник „Марка“



Де ла Фуенте нагласи дека најголемата сила на неговиот тим не е само квалитетот на теренот, туку и единството меѓу фудбалерите.



„На Европското првенство, се зборуваше за „семејство“, а тоа навистина ја опишува оваа група. Се соочивме со Португалија на Кристијано Роналдо, Франција на Килијан Мбапе и Аргентина на Лионел Меси, но тие играа против тим од 26 Шпанци. Тоа е нашата најголема сила“, истакна шпанскиот селектор.

Следен предизвик за Де ла Фуенте ќе биде новата сезона во Лигата на нации во која Шпанија триумфираше во 2023, а беше финалист во 2025 година