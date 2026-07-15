Шпанскиот селектор: Тешко е да се опише чувството, но ова е чиста радост

Тешко е да се опише чувството, но ова е чиста радост. Имаме уште еден чекор и ќе се обидеме да го изодиме“, изјави шпанскиот селектор Луис де ла Фуенте по синоќешниот триумф над Франција од 2-0 и пласманот на Шпанија во финалето на Светското првенство.

Шпанските фудбалери во целост ја надиграа Франција во полуфиналето во Далас, триумфирајќи го головите на Микел Ојарзабал во 22 минута од пенал и Педро Поро во 58 минута.

„Да се биде во финалето на Светското првенство е луксуз резервиран само за избраните и сето тоа морате да го апсорбирате. Кога почнавме со идејата пред речиси четири години, се држевме до неа и тоа е она што нè донесе тука“, посочи шпанскиот селектор.

Противник на Шпанија во неделното финале ќе биде победникот од вториот полуфинален дуел во кој вечерва во Атланта ќе играат актуелниот светски првак Аргентина и Англија.