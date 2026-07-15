Промоција на книгата: „Autocratization in Post-Communist Democracies: The Architecture of Strategic Authoritarian Rule in Hungary and North Macedonia“ од Огнен Вангелов денеска во КСП Центар Јадро

Промоција на книгата: „Autocratization in Post-Communist Democracies: The Architecture of Strategic Authoritarian Rule in Hungary and North Macedonia“ од Огнен Вангелов
15 јули (среда) | 19.00 часот
Книгата „Autocratization in Post-Communist Democracies: The Architecture of Strategic Authoritarian Rule in Hungary and North Macedonia“, објавена во издание на Palgrave Macmillan, ги анализира процесите на автократизација во Унгарија и Македонија, покажувајќи како демократските институции можат постепено да бидат трансформирани одвнатре преку институционални и неформални механизми на моќ. Преку нова компаративна и теоретска рамка, објаснува како политичките елити ја консолидираат својата доминација и нуди поширок придонес кон разбирањето на современата демократска ерозија и конкурентниот авторитаризам.
Огнен Вангелов е вонреден професор на Универзитетот Американ Колеџ Скопје, Македонија, и истражувачки соработник на Универзитетот Квинс (Queen’s University) во Канада. Неговата научноистражувачка работа е насочена кон проучувањето на автократизацијата, национализмот и споделувањето на власта во поделени општества.