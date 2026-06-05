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Неделник

Тие си знаат зошто: Украле маси и столици од локал во Куманово

Хроника

05.06.2026

Полициски службеници од СВР Куманово извршиле службен разговор со четири лица од Куманово, кои се сомничат дека од угостителски објект на улицата Гоце Делчев одзеле поголем број маси и столови.

Вчера во периодот од 11:00 до 13:00 часот во СВР Куманово, полициски службеници извршија службен разговор со Е.Љ.(22), В.Б.(19), Љ.А.(23) и 17-годишник, сите од Куманово. Тие се сомничат дека, со употреба на сила влегле во угостителски објект на улица „Гоце Делчев“ во Куманово и одзеле поголем број маси и столови. Е.Љ.(22), В.Б.(19), Љ.А.(23) и 17-годишникот во разговорот го признале делото – информира денеска Министерството за внатрешни работи.

Од МВР посочуваат дека одземеното било пронајдено и вратено на сопственикот и најавуваат дека по целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава.

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