Богата програма со учесници од 12 земји со посебен акцент на Африканкиот континент годинава на 25. ОФФест 

16.05.2026

Само еден месец до јубилејното издание на 25. ОФФест резервирано во првата недела од јуни. Богата програма со учесници од 12 земји со посебен акцент на Африканкиот континент. Следејќи ја убавата традиција, во прудружната програма на ОФФест ќе биде прикажан и култниот бразилски документарниот филм „ELIS & TOM“. Првите три фестивалски вечери ќе се одржат во Националната Опера и Балет а последната во Младинскиот Културен Центар. Сите детали и информации за фестивалот и неговата извонредно силна, колоритна, инспиративна и возбудлива програма ги имате подолу и на веб-страната www.offest.com.mk
Билетите се веќе во продажба и достапни онлајн на: http://www.offest.com.mk/mk/bileti/