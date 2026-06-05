Колку често треба да ги перете перниците и кога е вистинското време да ги замените?

Редовното перење на перниците не само што ја одржува хигиената, туку и го продолжува нивниот век на траење и обезбедува чисто и удобно место за одмор на главата.

Според експертот за одржување на домот Беки Рапинчук, најдобро е перниците да ги перете на секои три до шест месеци. Оваа рутина помага во отстранувањето на алергените како што се прашински грини, пот и мртви клетки на кожата кои се наталожуваат со текот на времето.

Постојат неколку јасни индикатори дека вашата перница треба темелно да се исчисти. Видливите жолти или кафеави дамки се знак на насобрана пот, маснотии од телото, а понекогаш и плунка. Освен што изгледаат грдо, тие можат да бидат и плодна почва за бактерии и алергени.

Непријатниот мирис исто така укажува дека перницата впила пот или други течности и треба да се измие. Губењето на мекоста е уште еден знак. Перницата треба да биде потпорна и удобна, а редовното миење може да ѝ помогне да ја врати својата форма.

Ако не можете да се сетите кога последен пат сте го переле, тоа е јасен знак дека е време за чистење. Препорачливо е да го означите вашиот календар за квартално или полугодишно чистење.

Редовното перење ги одржува перниците свежи и хигиенски и им помага да траат подолго, обезбедувајќи чист и удобен сон секоја вечер.

Дури и со редовно перење, перниците не траат вечно. Без разлика колку често ги перете, со текот на времето тие можат да станат плодна почва за потење и шминка. Ако вашата перница не се врати во форма откако ќе ја превиткате на половина или се разбудите со болки во мускулите, време е за нова.