Путин одби да се сретне со Зеленски

Претседателот на Русија, Владимир Путин денеска го одби предлогот на украинскиот претседател Володимир Зеленски за директни преговори за завршување на војната, истакнувајќи оти таква средба „нема цел“.

Тој на Меѓународниот економски форум во Санкт Петербург истакна дека Зеленски вчера му испратил „грубо“ писмо, особено по нападот врз студентскиот дом во Луганск, при што загинаа 21 човек.

Путин претходно му понуди на Зеленски средбата да се одржи во Москва, а украинскиот претседател го одби.

Тој изјави дека Русија е подготвена за компромиси, во согласност со договорите постигнати на минатогодишниот самит со американскиот претседател Доналд Трамп во Алјаска, додавајќи дека Киев мора да ги прифати за да постигне договор за прекин на конфликтот.